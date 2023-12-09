جوليا روبرتس تفجر مفاجأة عن فيلم «You’ve Got Mail»: أشعر بالندم

قدمت النجمة الأمريكية جوليا روبرتس العديد من الأعمال السينمائية وخاصة أفلام الكوميديا الرومانسية طوال مسيرتها التمثيلية، ولكنها للمرة الأولى كشفت عن فيلم ندمت على عدم تقديمه واعتذارها عنه بعد عرضها عليه، وجاء ذلك خلال لقائها في برنامج «Watch What Happens Live» الذي يقدمه آندي كوهين.

وفجرت جوليا روبرتس مفاجأة أنَّ الفيلم الشهير والناجح «You’ve Got Mail» عرض عليها قبل الممثلة ميج رايان، قائلة: «لم أندم على أي شيء من قبل لأنني أشعر أن هذا هو القدر، ولكن هناك فيلم أصبح عظيمًا ورائعًا، ولكن في وقتها لم اعتقد أنًه رائعا وهو فيلم (You’ve Got Mail)».

جوليا روبرتس تكشف عن أدوار قدمتها بعد اعتذار أصحابها

وأوضحت «روبرتس» أنَّه طوال الوقت يحدث هذا في هوليوود، «كان من المقرر أن تقوم ميج رايان ببطولة فيلم (Steel Magnolias)، وكانت لا تزال تصور فيلم (When Harry Met Sally)، ولذلك حصلت أنا على الدور، كان من المفترض أن تشارك كيت بلانشيت في فيلم (Closer)، لكنها حملت، ولذلك حصلت على هذا الدور، لقد حالفني الحظ في بعض الأشياء الجيدة».