معلومات عن سجن نيتسان بعد تهديد وزير إسرائيلي بوضع الأسرى الفلسطينيين فيه

افتتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ عام 1967، العديد من السجون والمعتقلات لتضييق الخناق على الفلسطينيين، ووفقا لوسائل إعلام فلسطينيية، بلغ عدد المعتقلات وسجون ومراكز توقيف الاحتلال الإسرائيلي 24 معتقلًا بينها سجن نيتسان، فيما بلغ عدد السجون التي تم إغلاقها 21 سجنا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وعاد وزير أمن الاحتلال القومي، زعيم حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بتصريح مثيرا للجدل، وقال عبر «تليجرام»، إنه أمر بوضع أسرى الفصائل الفلسطينية في جناح تحت الأرض في سجن نيتسان، والذي لم يتم استخدامه منذ فترة طويلة.

سجن نيتسان يتسع لاستيعاب حوالي 740 معتقلاً وسجيناً

ويسع السجن عرف باسم «معتقل الرملة»، الذي أقيم في عام 1978 داخل سجن أيالون، لاستيعاب حوالي 740 معتقلاً وسجيناً، ووفقا لموقع مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، فإن بداية سجن نيتسان الذي أقيم.

وفي عام 1981 استبدل اسمه إلى نيتسان على اسم مدير السجن في ذلك الوقت جوندار روني نيتسان، والذي قتل في نفس العام، فيما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، فإن سجن سجن الرملة تابع لمديرية مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي ويشمل عيادة سجن الرملة-عزل نيتسان الرملة- عزل أيالون الرملة- سجن ماجين- ومعتقل نفي ترتسيا.