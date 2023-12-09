«التنمية المحلية»: دورة «قادة المستقبل» تهدف لتأهيل صف قيادي ثان بالمحليات

يشهد مركز التنمية المحلية للتدريب في سقارة، انطلاق الأسبوع الثامن عشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الجاري غدا الأحد، حيث يبدأ الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل والتى تستمر لمدة 3 أسابيع، بإجمالي 137 ساعة تدريب، ويستفيد منها 55 متدرباً من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، بهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

مركز سقارة

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى من خلال ذراعها التدريبي وهو مركز التنمية المحلية بسقارة، إلى تنفيذ دورة إعداد قادة المستقبل سنوياً في خطته التدريبية لخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة، ولتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية فى المحليات، بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة وتنفيذاً لرؤية مصر 2023، مشيراً الى أنه سيتم ترشيح من يجتاز دورة إعداد قادة المستقبل كاملة بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن.

التطوير المؤسسي

وأشار «آمنة» الى أن الأسبوع الثاني من الدورة سيركز على عدة موضوعات، أهمها التطوير المؤسسي، والتعريف بقانون الخدمة المدنية، والإدارة المحلية (المفاهيم والإطار القانوني والاتصال السياسي والنظم السياسية والأحزاب)، وجلسة محاكاة (إجتماع مجلس محافظين)، وجلسة اعداد المشروعات وكيفية تطوير البنية التحتية الأساسية (الصرف والمياه والكهرباء والغاز والتليفونات )، والتعريف بأحد مشروعات الوزارة وهى وحدات المتغيرات المكانية والجيومكانية، إضافة الى ما هى الحوكمة في الادارة المحلية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الأسبوع الثانى من دورة قادة المستقبل سيتضمن أيضاً موضوعات عن التنمية العمرانية وتطوير العشوائيات والتعامل مع المناطق غير الآمنة، والتعريف بأحد مشروعات الوزارة وهى تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، والخطة الاستثمارية والموازنات السنوية، وقانون التعاقدات الحكومية، وكيفية ادارة الأزمات والتعامل الإعلامى معه، والبروتوكول والمراسم فضلاً عن جلسة محاكاة عن تطوير منظومة النظافة وادارة المخلفات، ولقاء مسئول وقيادة محلية، لافتاً إلى تركيز الدورة على إعداد مشروعات جماعية وفردية من جانب المتدربين لتطبيق ما حصلوا عليه من معلومات . وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة أن تكون مشروعات التخرج التي يقوم المتدربون بإعدادها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأحد المشكلات في المحليات وابتكار حلول غير تقليدية لحلها، موضحاً أن الوزارة تقوم بتحفيز الأوائل المتميزين في هذه الدورة بالحصول علي دورات تدريبية متقدمة داخل مصر وخارجها.

المتابعة الميدانية

وأوضح «آمنة»، أن الأسبوع الـ18 بمركز سقارة سيتضمن أيضاً تنفيذ دورة تطوير مهارات المراجعة الداخلية والحوكمة والمتابعة الميدانية، بالتعاون مع إدارة الحوكمة بالوزارة، ويستفيد منها 28 متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة، مشيراً الى الدورة ستركز على دليل الحوكمة وكيفية التطبيق بوحدات الإدارة المحلية، والمراجعة المالية وكيفية إعداد خطة تفتيش، وآلية تشكيل اللجان وفرق العمل وإجراء عملية التفتيش، وإعداد التقارير وعرضها على السلطة المختصة والرقابة وموازنة البرامج والأداء ومراجعة ادارة الموارد البشرية، والإدارات الهندسية بوحدات الإدارة المحلية، من استخراج تراخيص البناء وتحرير محاضر المخالفات للبناء بمخالفة شروط الترخيص، والبناء بالتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أن مركز التنمية المحلية ينظم الاسبوع القادم دورة تدريبية هامة بعنوان ملامح رئيسية عن بيئة الاستثمار في مصر بالتعاون مع اكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ويأتى ذلك تزامنا مع جهود الدولة لجذب الاستثمارت وزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المحلى، والحاجة الملحة لتجاوز تداعيات الأزمات العالمى، وتقديم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار، مشيرا الى تضافر جهود الوزارة للمضى قدما بخطى سريعة للنهوض بالعاملين بالمحليات، ورفع مهاراتهم فيما يتعلق بآليات جذب الاستثمارات لمحافظاتهم، وإبراز الميزات النسبية لكل محافظة حتى تكون أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين إليها.