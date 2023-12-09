«الأوقاف»: فتح القبول للواعظات المعتمدات للتدريس بمراكز الثقافة الإسلامية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، فتح باب القبول للتدريس بمراكز الثقافة الإسلامية، للواعظات المعتمدات من عضوات هيئة التدريس بجامعة الأزهر، في إطار حرص وزارة الأوقاف على تفعيل دور المرأة في العمل الدعوي.

تفاصيل فتح باب قبول الواعظات

وقالت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إنّه إضافة إلى الواعظات المعتمدات من عضوات هيئة التدريس بجامعة الأزهر فإنه يمكن للمدرسات المساعدات التقديم، للاستفادة منهن للتدريس بمراكز الثقافة الإسلامية التابعة للوزارة، عبر الرابط هنـا، في موعد أقصاه 10 أيام.

وناشدت «الأوقاف» جميع الواعظات الحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراة المعتمدة من جامعة الأزهر أو وزارة التعليم العالي سرعة تسليم صورة طبق الأصل من الشهادة لمدير عام الإرشاد بالوزارة ما لم تكن سلمتها من قبل.

تكريم الواعظات

وكرَّمت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، الواعظات وباحثات الإفتاء، في حفل ختام الدورة التدريبية لتنمية المهارات الإعلامية بمقر الهيئة الوطنية للإعلام.