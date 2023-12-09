«الأوقاف» تعلن أسماء الفائزين في السؤال الثامن من مسابقة «الذكر الحكيم»

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أسماء الفائزين في السؤال الثامن من مسابقة «الذكر الحكيم».

الفائزون في مسابقة «الذكر الحكيم»

وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

1. نورا نصر ناجح النادي بالفرقة الأولى تمريض جامعة قناة السويس بالإسماعيلية من محافظة دمياط - فازت بالجائزة الأولى: نسخة من كتاب «المنتخب في تفسير القرآن الكريم».

2. حبيبة سامح عطيه عبد الفتاح أحمد محامية من محافظة الجيزة - فازت بالجائزة الثانية: نسخة من كتاب «البيان على المنتخب» (الجزء الثلاثون).

3. ممدوح محمد فريد إبراهيم علام بالمعاش من محافظة البحيرة - فاز بالجائزة الثالثة: نسخة من كتاب «المختصر المفيد في علم التجويد».

4. عقبة أيمن سعد عكاشة همام بالصف الثالث الإعدادي الأزهري بمعهد كفر شكر الإعدادي الثانوي بنين من محافظة القليوبية - فاز بالجائزة الرابعة نسخة من كتاب «الكمال والجمال في القرآن الكريم».

5. طه ممدوح عبد الوهاب جاد إمام وخطيب ومدرس من محافظة المنيا - فاز بالجائزة الخامسة: نسخة من كتاب «على مائدة القرآن».

رابط المسابقة

وقالت الوزارة إنّه يمكن الإجابة على السؤال التاسع عبر الرابط هنـا