بأعلى عائد تراكمي 250%.. تفاصيل شهادة ادخار «أميرالد»

تستحوذ شهادات الادخار البنكية على اهتمام الكثيرين من الأفراد الذين يبحثون عن فرصة لاستثمار مدخراتهم في أوعية ادخارية تحقق أرباحًا سريعة ومضمونة، وذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة، وطرحت العديد من البنوك خلال الفترة الماضية، مجموعة مختلفة من الشهادات التي تناسب جميع الفئات، من بين هذه الشهادات شهادات الادخار ذات العائد التراكمي.

شهادة أميرالد 10 سنوات أعلى شهادة ادخار التراكمية

وترصد الوطن من خلال السطور التالية، تفاصيل شهادة أميرالد 10 سنوات أعلى شهادة ادخار تراكمية من البنك العربي الأفريقي الدولي قبل اجتماع البنك المركزي المصري.

تفاصيل شهادة أميرالد 10 سنوات أعلى شهادة ادخار التراكمية

- مدة الشهادة: من 3 - 10 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.

- العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.

- العائد التراكمي على الشهادة: 250%.

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- امكانية استرداد قيمة الشهادة في حالة رغبة العمل استردادها.

- استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدورها.

اجتماع البنك المركزي المصري

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري آخر اجتماع لها في العام الجاري، يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، لحسم مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.