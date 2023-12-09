منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد الجوية تحذر المواطنين

يضرب منخفض جوي عميق في طبقات الجو العليا، البلاد خلال الساعات المقبلة، لذا طالبت الأرصاد الجوية، المواطنين باتخاذ حذرهم في الأيام المقبلة، نظرا لتقلبات الطقس وسقوط أمطار رعدية على العديد من المناطق والقاهرة الكبرى، وفقا لما قالته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة.

ومن المقرر أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من يوم الاثنين المقبل؛ إذ يضرب البلاد منخفض جوي عميق، وآخر سطحي على سطح البحر المتوسط، ما يؤدي إلى سقوط كميات كبيرة من الأمطار على أغلب الأنحاء.

منخفض جوي يضرب البلاد

وتسقط أمطار متوسطة يوم الاثنين المقبل، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 50 إلى 70%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء، ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

ويشهد طقس الثلاثاء سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 50 إلى 70%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50%، على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومدن القناة وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين

ولفتت «غانم» في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إلى بدء تحسن الأحوال الجوية يوم الأربعاء المقبل بشكل كبير، وتقل فرص سقوط الأمطار.

وطالبت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين باتخاذ حذرهم في تلك الفترات المذكورة، مع ضرورة ارتداء الملابس الشتوية والجواكت الثقيلة، خاصة في الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخرة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، وألواح الإعلانات المعدنية، والقيادة بهدوء.