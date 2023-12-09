رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

«القابضة للمياه» تعلن حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

كتب:

سلامة عامر
10:51 ص | السبت 09 ديسمبر 2023
استعدادات الصرف الصحي لمواجهه الطقس السيء

استعدادات الصرف الصحي لمواجهه الطقس السيء

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع عدد من الشركات التابعة بالمحافظات الساحلية لدرجة الاستعدادات القصوى لمواجهة أصعب أيام نوة قاسم، التي يُصاحبها رعد وبرق، وانخفاض كبير في درجات الحرارة؛ ليصبح يومًا شديد البرودة، وعواصف نتيجة كمية الأمطار التي تصل إلى حد السيول في بعض الأوقات.

انخفاض درجات الحرارة والبرودة القارسة

وتعتبر نوة قاسم من أقوى النوّات التي تضرب محافظة الإسكندرية، في فصل الخريف خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر؛ لتعلن اقتراب موعد فصل الشتاء، وتستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها ارتفاع الأمواج الذي يصل إلى 5 أمتار، وتبلغ سرعة الرياح فيها نحو 80 كيلومترا لكل الساعة، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة والبرودة القارسة.

التعامل مع أي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية، استعدادًا لسقوط أمطار طبقًا لتوقّعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز 186 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة

وأكدت الشركة القابضة، استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل.

مواجهة الطقس غير المستقر

وأكد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، استمرار حالة الطوارئ بالشركة لمواجهة حالات الطقس غير المستقر مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار مؤكدا أن الشركة تواصل العمل بنظام النوبتجيات مع جاهزية جميع المعدات والسيارات بجميع فروع الشركة بكل المدن، إضافة إلى الخط الساخن 125، والذي يعمل طوال 24 ساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل معها على الفور.

اقرأ المزيد:

تعيينات شركة مياه الشرب بالقاهرة.. موعد التقديم لوظائف 2023

أماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية

توصيل مياه الشرب لـ988 أسرة أولى بالرعاية في الشرقية بتكلفة مليون جنيه

رعد وبرق.. تجدد أمطار نوة قاسم على الإسكندرية وانخفاض الحرارة (صور)

سقوط أمطار على الإسكندرية في ثاني أيام نوة قاسم

انكسار نوة قاسم بالإسكندرية في أول أيامها (صور)

نوة قاسم تضرب الإسكندرية غدا.. أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.