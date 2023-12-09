«القابضة للمياه» تعلن حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع عدد من الشركات التابعة بالمحافظات الساحلية لدرجة الاستعدادات القصوى لمواجهة أصعب أيام نوة قاسم، التي يُصاحبها رعد وبرق، وانخفاض كبير في درجات الحرارة؛ ليصبح يومًا شديد البرودة، وعواصف نتيجة كمية الأمطار التي تصل إلى حد السيول في بعض الأوقات.

انخفاض درجات الحرارة والبرودة القارسة

وتعتبر نوة قاسم من أقوى النوّات التي تضرب محافظة الإسكندرية، في فصل الخريف خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر؛ لتعلن اقتراب موعد فصل الشتاء، وتستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها ارتفاع الأمواج الذي يصل إلى 5 أمتار، وتبلغ سرعة الرياح فيها نحو 80 كيلومترا لكل الساعة، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة والبرودة القارسة.

التعامل مع أي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية، استعدادًا لسقوط أمطار طبقًا لتوقّعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز 186 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة

وأكدت الشركة القابضة، استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل.

مواجهة الطقس غير المستقر

وأكد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، استمرار حالة الطوارئ بالشركة لمواجهة حالات الطقس غير المستقر مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار مؤكدا أن الشركة تواصل العمل بنظام النوبتجيات مع جاهزية جميع المعدات والسيارات بجميع فروع الشركة بكل المدن، إضافة إلى الخط الساخن 125، والذي يعمل طوال 24 ساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل معها على الفور.