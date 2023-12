فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ مواطن أمريكي غرقت سيارته بسبب الطقس السيئ

لم يستطع السائق الهرب من سيارته إلى أي مكان آخر، وبدأت المركبة في الغرق، ليفقد الأمل في النجاة، ولكن في اللحظة الأخيرة حضرت المروحية لتنتشله من الموت المحقق الذي كان ينتظره ويكتب له عمرًا جديدًا، في مشهد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير في الولايات المتحدة من خلال مقطع فيديو يحبس الأنفاس.

ونزل المنقذ بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عبر المروحية مربوط بحبل وبدأ في الهبوط على سقف السيارة بجوار الرجل وبعدها احتضنه وضعه بين قدميه، وحملتهما المروحية للصعود في ظل موجة طقس سيء تشهدها واشنطن سجلت فيضانات واسعة وهبوط للثلج.

وكشف فريق خفر السواحل في شمال غرب المحيط الهادي لقطات للحظة المذهلة التي استخدمت فيها أطقم الطائرة MH-60 Jayhawk لنقل رجل جواً إلى بر الأمان في مدينة أستوريا الساحلية، الواقعة في ولاية أوريغون، على الحدود الجنوبية لولاية واشنطن، وسط طقس مميت يضرب شمال غرب المحيط الهادئ.

WATCH: Driver stranded on car roof by flooding in northwestern US gets rescued by helicopter: pic.twitter.com/bLfOCo2DH9