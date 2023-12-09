خبير اقتصادي: مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية يجذب الاستثمارات

قال محمد البنا، الخبير الاقتصادي، إن تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات القومية، له أهمية بالغة، من خلال تنمية الاقتصاد المصري والمساهمة في الحد من البطالة، ما يعود بالنفع على الدولة المصرية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.

الدور الذي يؤديه القطاع الخاص

وأضاف «البنا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة المصرية مكلفة بتنفيذ عدد من المشروعات، خاصة في مجال البنية التحتية مثل الكباري وتوصيل شركات المياة والكهرباء والغاز وبناء المدارس الحكومية والمستشفيات، في ظل أن هناك نظاما عالميا معتمدا يجري تنفيذه في الكثير من دول العالم، يعتمد على أن يتشارك القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات القومية، وفي بعض الحالات يمنح القطاع الخاص بعض الامتيازات للمشاركة في إدارة المشروعات التي تتمثل في الموانئ.

مميزات السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في المشروعات القومية

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه من أهم مميزات السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في المشروعات القومية، من خلال تمويل مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص لها مردود اقتصادي سواء على المجتمع ككل أو القطاع الخاص، ولا شك أن اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تلك المشروعات يزيد فرص نجاح وربحية المشروعات الخاصة.