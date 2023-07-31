أسقف 6 أكتوبر يدشن كنيسة «العذراء وأبانوب» بالبراجيل (صور)

دشّن الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بالبراجيل التابعة لإيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم، حيث صلى صلوات التدشين والقداس الذي تلاه، وشاركه الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص.

تدشين كنيسة السيدة العذراء بـ6 أكتوبر

ودشّن الأسقف المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء والشهيد أبانوب، والمذبح البحري على اسم الشهيد فيلوباتير مرقوريوس «أبي سيفين» والقديس الأنبا كاراس، بينما دشّن مذبح ثالث بالطابق الأرضي على اسم الشهيد أبالي بن يسطس.

كما دشّن الأسقف البانطوكراتور «شرقية الهيكل»، وحامل الأيقونات «أيكونستاس» والأيقونات الموجودة في صحن الكنيسة، فضلا عن ترسيم 61 من أبناء الكنيسة كشمامسة، منهم 6 برتبة إبيدياكون، و20 برتبة أغنسطس، و35 برتبة إبصالتس.

أكبر تمثال للعذراء في مصر بطول 9 أمتار

في سياق متصل، قام الأنبا يوأنس، صباح اليوم، برفع أكبر تمثال للعذراء بطول 9 أمتار بكنيسة العذراء الملكة بدير العذراء بدرنكة وسط أجواء من الاحتفال ودق أجراس الكنيسة والدير وترانيم العذراء، وصلى بعد ذلك القداس الإلهي بالدير احتفال بهذه المناسبة.