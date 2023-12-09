تحددها «الوطنية للانتخابات».. ما الفئات التي يسمح لها بدخول اللجان الفرعية؟

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الفئات التي يُسمح لها بالتواجد في اللجان الفرعية أثناء الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا لقانون الهيئة.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الفئات التي يُسمح لها بالتواجد في اللجان الفرعية أثناء الانتخابات الرئاسية، إذ حددت 4 فئات يُسمح لها بالتواجد في اللجان الفرعية وهي كالآتي:

1- مندوب المرشح ووكيله: وهم يحق لهما حضور ومتابعة العملية الانتخابية، ويحق للوكيل إثبات ملاحظاته في محضر إجراءات اللجنة دون التدخل في سير عملية الاقتراع أو الفرز، ويستمر مندوب المرشح طوال مرحلتي الاقتراع والفرز، فإذا غادر مقر اللجنة، يثبت رئيسها ذلك في المحضر، ويوقع المندوب على المحضر في تاريخ وساعة مغادرته، أو يثبت رئيس اللجنة رفضه التوقيع في بند الملاحظات بالمحضر ويكون حضور المندوبين بموجب نموذج التفويض المعتمد من المحكمة الابتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما أنَّه لا يشترط في المندوب أن يكون مقيدًا في كشوف الناخبين أمام اللجنة الفرعية أو العامة وإنما يُشترط فقط قيده بقاعدة بيانات الناخبين على مستوى الجمهورية ويكون حضور الوكلاء بموجب سند وكالة رسمي أو نموذج التوكيل المعتمد من المحكمة الابتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات.

2- المتابعون: إذ يُسمح لمتابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية، الصادر لهم تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعة العملية الانتخابية وفقًا للضوابط التي تقررها الهيئة، دون التدخل فيها بأي شكل من الأشكال أو طلب أي استيضاح أو مناقشة.

3- وسائل الإعلام: يُسمح لجميع وسائل الإعلام، المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية المصرح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات دون التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وفقا للضوابط التي تقررها الهيئة ويُحظر إجراء أي مقابلات، أو أحاديث صحفية، أو تليفزيونية، أو إذاعية أو رقمية.

4- VIP: ويتمّ تحديدهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات المتابعة إجراءات العملية الانتخابية، ويسمح بدخول اللجنة لكل من حصل على تصريح VIP من الهيئة الوطنية للانتخابات دون بيانات أو صورة شخصية، وله حقوق المتابع وعليه الالتزام بالضوابط التي يلتزم بها.