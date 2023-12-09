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«فتح»: مصر والأردن شريكان للشعب الفلسطيني في إجهاض مخططات التهجير

كتب:

شريف سليمان
12:16 م | السبت 09 ديسمبر 2023
العدوان على غزة

العدوان على غزة

قال حسين حمايل المتحدث الرسمى باسم حركة «فتح» الفلسطينية، إن الحركة مقتنعة بأن الولايات المتحدة الأمريكية شريك مساند للاحتلال فيما يرتكبه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وذكر «حمايل»، أن المواقف المصرية والأردنية شريكة للشعب الفلسطيني، وتعمل على إجهاض مخططات التهجير والعدوان على الأهالي في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن السياسات الأمريكية المساندة للعدوان الإسرائيلي في غزة ستؤثر على استقرار المنطقة والعالم بأثره.

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