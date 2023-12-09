«إسعاف الشرقية» يستعد لتأمين لجان انتخابات الرئاسة بـ84 سيارة و200 فرد

اتخذ مرفق إسعاف الشرقية كل الترتيبات والإجراءات لتأمين فعاليات الانتخابات الرئاسية، والتي ستُعقد على مدار 3 أيام، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، وذلك برفع درجة الاستعداد والجاهزية ووقف الإجازات، وبخطة تأمين شاملة تتضمن الدفع بـ84 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية وبطاقة بشرية تقارب 200 فرد، لضمان تقديم الإسعافات الأولية بشكل سريع وفعال، وذلك في الأماكن التي تشهد كثافات وتجمعات للمواطنين، وبمحيط اللجان الانتخابية، مع التأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ بالسيارات ومراجعة مخزون الأكسجين.

يقظة الإسعاف على مدار الساعة

وتم التنسيق مع غرفة عمليات إسعاف الشرقية المنعقدة للعمل على مدار 24 ساعة، لضمان استجابة فورية لأي بلاغات طارئة، من خلال ربط متكامل باجهزة الاسلكي بين غرفة العمليات ونقاط وسيارات الإسعاف للتواصل مع بعضهم البعض بشكل سريع وفعَّال لتوفير التغطية الإسعافية الكاملة لجميع المواطنين المشاركين في عملية التصويت، وضمان سلامتهم، إضافة إلى متابعة مستمرة ودقيقة من مشرفي القطاعات بإسعاف الشرقية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين ومتابعه سير العمل لحظة بلحظة أثناء فترة الانتخابات، لتذليل أي عقبات وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وفاعلية.

الخط الساخن لطلب الإسعاف

وأكد الدكتور أحمد عباس مدير إسعاف الشرقية، الجاهزية التامة لإسعاف الشرقية للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث خلال فترة التصويت، والتزام كافة عناصر المنظومة الإسعافية بأعلى درجات اليقظة والاستعداد، مع انتظام تقديم الخدمات الإسعافية المختلفة بشكل طبيعي لتقديم المساعدة والإغاثة في حالات الطوارئ بالتزامن مع تأمين اللجان الانتخابية خلال فعاليات الانتخابات الرئاسية، والاشارة الى الاتصال على الرقم الساخن 123.