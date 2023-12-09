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«نزاهة» لمراقبة الانتخابات: ممثلون عن 34 دولة يزورون 2400 لجنة فرعية

كتب:

منتصر سليمان
11:34 ص | السبت 09 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

قالت مارينا سامي، المنسق الإعلامي لائتلاف نزاهة لمراقبة الانتخابات، إن الائتلاف يضم 7 منظمات بينها 5 منظمات دولية من اليونان ورومانيا وغانا وأوغندا والكونغو ومنظمتان مصريتان وهما مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية.

وأضافت مارينا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على «القناة الأولى والفضائية المصرية»: «عدد المتابعين معنا 54 متابعا دوليا، تم تسجيلهم لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، ممثلين عن 34 دولة ما بين أوروبا وإفريقيا والمنطقة العربية».

وتابعت: «قوام الائتلاف 100 شخص ما بين متابعين دوليين ومترجمين، ومنسقين محليين وإداريين وأعضاء لغرفة العمليات، غرفة العمليات تكون شغالة على مدار 24 ساعة لحظة بلحظة، ويتم التنسيق ما بين غرفة العمليات المركزية لدينا، وما بين المتابعين الدوليين في اللجان، الفترة المقبلة، خلال الثلاثة أيام عملية المتابعة ستتم في 10 محافظات، وسنزور 2400 لجنة فرعية من أصل 10 الآلاف لجنة على مستوى الجمهورية». 

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