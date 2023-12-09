مطران ملوي يحث الأقباط على المشاركة في الانتخابات الرئاسية: واجب وطني

حث الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس، جموع الشعب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، معتبرا ذلك واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا.

وطنية الكنيسة القبطية

وقال الأنبا ديمتريوس خلال الاجتماع العام الأسبوعي مع الشعب، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وطنية على مر العصور، وحثها دائمًا على المشاركة في الانتخابات.

وأكد الأنبا ديمتريوس ضرورة المشاركة الوطنية الإيجابية في الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وعدم إبطال الصوت، مشيرا إلى الأمن العام الذي تتمتع به الدولة المصرية عامة، وأبناء الكنيسة خاصة.

وتأتي دعوة الأنبا ديمتريوس في سياق حرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على المشاركة في الحياة السياسية المصرية؛ إذ تدعو دائمًا إلى المشاركة في الانتخابات والتعبير عن الرأي في القضايا الوطنية.

وكان البابا تواضروس الثاني، قد حث المصريين على المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

البابا تواضروس: التصويت في الانتخابات حق دستوري وقانوني

وقال قداسة البابا إن التصويت في الانتخابات حق دستوري وقانوني لكل مواطن مصري، مضيفا: «نحن نقول: مش هسيب حقي».

وشجع قداسة البابا الآباء الكهنة وأبناءهم، على تحفيز وتوعية كل من حولهم، مؤكدا أن فرصة التصويت جيدة؛ لأنها متاحة لـ3 أيام.