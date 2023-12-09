كيف تتفادى إمكانية اختراق حساباتك الشخصية أو «واتس آب»؟.. خبير يجيب

خلال الفترة الأخيرة انتشرت رسائل كثيرة يرسلها المواطنون لبعضهم البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي و«واتس آب»، كان آخرها رسالة تفيد بوجود مبادرة تقضي بتوزيع 25 جيجا بايت من الإنترنت لمدة 15 يومًا على خلفية انقطاع خدمة الإنترنت، خلال الفترة القليلة الماضية، في بعض المناطق.

الحارثي: الضغط على الرابط موافقة ضمنية للمخترق

كيفية تفادي إمكانية اختراق حساباتك الشخصية أو حساب «الواتس آب» والحصول على معلوماتك المهمة أمر يراه المهندس محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، بالهام والضروري خاصة خلال تلك الفترة، حيث ان هناك عددا من الروابط التي تعتمد في طريقة عملها إنشاء «آكسس» لحساب «الواتس آب» الذي جرى اختراقه من قبل، وهو أمر خطير حال الضغط على اللينكات المرسلة في الرسالة، لأن الضغط على الرابط يعد موافقة ضمنيه من صاحب الحساب الرئيسي بان يتطلع المخترق على رسائل الضحية وقراءتها.

وأوضح «الحارثي»، خلال تصريح لـ«الوطن»، أن الاختراق الإلكتروني تطور كثيرا خلال الفترة الماضية، حيث إنه في بداياته كان إطلاق إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للعقارات والتي كانت تستقطب المواطنين عبر توفير خصومات تصل لـ50%، حتى أن الضحية كان يضغط على اللينك من أجل الحصول على الخصم، لكنه في الحقيقة فقد وقع فريسة بين يدي المخترق.

الحارثي: يجب عدم تسجيل البيانات في الإعلانات أو الحسابات حتى الموثق منها

ينصح خبير تكنولوجيا المعلومات بضرورة عدم تسجيل البيانات الضحية في مثل تلك الإعلانات، كما يجب عدم ترك البيانات الشخصية بسهولة للمخترقين، ذلك لأن مثل ذلك الإجراء يتسبب في اختراق كامل للحسابات الشخصية للضحية، مشيرا إلى أن هناك عددا من الحسابات والصفحات التي حصلت على العلامة الرسمية لـ«فيس بوك - تويتر» تقوم بالطلب من روادها تسجيل بيانتهم الرسمية عبر الحسابات، الأمر الذي قد يؤدى بالنهاية إلى اختراق الحساب أيضا: «مش المفروض تدخل على تلك الحسابات أو تحط بياناتك الشخصية».

وأشار إلى أن الحذر الزائد عن الحد عند استخدام متصفحات الإنترنت هو أمر هام وضروري وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه من المهم عدم الدخول على الرسائل القادمة من شخصيات غريبة وغير موجودة ضمن الأصدقاء، «مهم أي رسالة تجيلنا من أشخاص غريبة على الواتس آب الحذر منها، ولو شخص غريب من الأفضل تخليه ضمن قائمة البلوك».

وأوضح أنه في حال أرسل أحد الأصدقاء رسالة متضمنه لرابط فيجب على الشخص مكالمته هاتفيا والتأكد من سلامة الروابط قبل الضغط عليها، مشددا على وجود عدد ممن الروابط التي من الممكن أن يكشف الشخص على الرابط المرسل إليه للتأكد من ما إذا كان سليما أم مفخخا.