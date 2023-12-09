تطورات الأزمة الأوكرانية.. دورنات روسية جديدة بالميدان وتصنيف ائتماني متدني لكييف

تطورات متلاحقة شهدتها الأزمة الأوكرانية التي تقترب من عامها الثاني، سواء في الميدان أو على الصعيد السياسي، ونرصد في التقرير التالي، أهم التطورات التي شهدتها الأزمة.

وبدأ الجيش الروسي، باستخدام درونات انتحارية جديدة تحمل اسم«Cucumber» أو «الخيار»، في أوكرانيا تم تطويرها في يكاتيرينبورج، قادة على حمل 2.5 كيلوجرام من المتفجرات إلى مسافة 5 كيلومترا، وفقا مدير مركز «كاسكاد أورال» الروسي للتدريب الخاص للقوات العسكريةأنطون فيودوروفيتش

وكان دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق، قال في وقت سابق، إن أوكرانيا هُزمت بالفعل، مضيفا عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إن الولايات المتحدة تبقي «كييف» على أجهزة دعم الحياة بأموال لا نهاية لها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، قالت مجلة «ميلاتري واتش»، إن «واشنطن» غير راغبة بمساعدة أوكرانيا بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بالعتاد العسكري الغربي ونتيجة فشل الجيش الأوكراني بهجومه المضاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان رقيب في الجيش الأوكراني، قال في وقت سابق، لصحيفة «التايمز»، البريطانية، إن جيش بلاده يشكو من نوعية وكمية القذائف التي يتلقاها من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن «كييف» كانت لديها ذخيرة أكثر بـ10 مرات في الصيف، وذات نوعية أفضل، أما الآن فهم يجلبون لنا قذائف من جميع أنحاء العالم، ذات نوعيات مختلفة.

وأشار الرقيب الأوكراني، إلى تلقى بلاده 15 قطعة فقط لمدة 3 أيام، موضحا أن قوات بلاده تلقت شحنة تحتوي على كثير من الأشياء دون المستوى المطلوب.

الشمال ينتقد الإمداد غير المباشر بقذائف من جانب «سول» إلى أوكرانيا

من جانبها، أشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، في مقال للمحلل رو جو هيون، بعنوان: «المساعدة العسكرية المتهورة لأوكرانيا هي عمل انتحاري يؤدي إلى كارثة»، إلى أن المساعدة المقدمة لـ«كييف» جريمة حرب" تؤدي إلى إطالة أمد الأزمة الأوكرانية، وقال إنها حربا غير عادلة بالوكالة ضد روسيا

وانتقد هيون، في مقاله، الإمداد غير المباشر من جانب كوريا الجنوبية بقذائف 155 ملم إلى أوكرانيا.

«فيتش» تؤكد تصنيف أوكرانيا عند «سي سي»

اقتصاديا، منحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، «كييف» تصنيفا ائتمانيا متدنيا، وأكدت التصنيف الائتماني طويل الأجل لأوكرانيا عند مستوى «سي سي»، الذي يعكس المخاطر العالية، مسلطة في بيان، الضوء على المخاطر العالية للاقتصاد الأوكراني.

وتوقعت «فيتش»، بلوغ نمو الناتج المحلي في أوكرانيا 3.8% في العام المقبل 2024 و4.5% بالعام بعد القادم 2025.

وعلى خلفية ما تشهده أوكرانيا جراء الأزمة، اتهم رئيس وزراء البلاد دينيس شميجال، عبر «تليجرام»، سلطات العاصمة «كييف» بالتسبب في الكارثة التي شهدها مترو المدينة وإغلاق 6 محطات على الخط الأزرق لمدة 6 أشهر اعتبارا من اليوم، بسبب الضغط وهبوط مسار أنفاق سكة حديد المترو وتدفق المياه.