كسر ماسورة مياه في مصر الجديدة.. والشركة تعمل على إصلاحها

تلقت غرفة العمليات بحي مصر الجديدة، بلاغا بكسر ماسورة مياه بتقاطع شارع الثورة مع الميرغني في نطاق مصر الجديدة.

وعلى الفور، وجه اللواء حسام لبيب محمد خميس، رئيس حي مصر الجديدة، إدارتي الإشغالات والمتابعة الميدانية، بالتنسيق مع شركتي المياه والغاز، وشبكة المعلومات، وأعمال الإصلاح جارية في إطار التفاعل مع شكاوى وبلاغات المواطنين.

إعادة حركة السيارات لطبيعتها

كما تلقت غرفة العمليات بحي مصر الجديدة بالقاهرة، بلاغا بحادث مروري بشارع صلاح سالم اتجاه العباسية – مصر الجديدة؛ تصادم سيارة مع عمود إنارة.

وعلى الفور، وجه رئيس حي مصر الجديدة، إدارة الاشغالات والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم مصر الجديدة، وإدارة الإنارة المركزية ووحدة الرصد البيئي وشركة انفيروماستر للنظافة، إلى مكان البلاغ، وتمكنت من إزالة آثار الحادث ورفع السيارة والعمود ونظافة المكان وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها.

رفع كفاءة النظافة

كما تابعت أجهزة الحي، بالتنسيق مع وحدة الرصد البيئي بالحي، وشركة «انفيروماستر» للنظافة، أعمال رفع كفاءة النظافة ورفع مخلفات الرتش الناتج عن الإلقاء العشوائي لعربات «الكارو» بشارع جسر السويس في نطاق الحي.