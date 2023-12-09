الإعلان عن موعد ومكان جنازة وعزاء الملحن وليد جويد

أعلن أحد أصدقاء الملحن الراحل وليد جويد، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن موعد ومكان جنازة وعزاء الفقيد.

موعد ومكان جنازة وعزاء وليد جويد

وكشف أحد الأصدقاء عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن موعد ومكان صلاة الجنازة والعزاء للملحن وليد جويد، الذي توفي في الساعات الأولى صباح اليوم؛ إذ تقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد المطافي بالإسماعيلية اليوم السبت، ويكون العزاء مقتصرا على المقابر فقط .

وفاة والدته في يونيو الماضي

وتأتي وفاة الملحن بعد نحو 6 أشهر من رحيل والدته في شهر يونيو الماضي، بعد صراع مع المرض، الأمر الذي سبب له صدمة كبيرة، حسب ما أعلن عبر حسابه بمنصة «فيسبوك».

وتعاون الملحن وليد جويد، مع عدد من النجوم والمطربين، على رأسهم الهضبة عمرو دياب، الذي شكل معه ثنائيا مميزا في ألبوم كل حياتي عام 2018، بخلاف تعاونه ونجاحه مع عدد كبير من النجوم.