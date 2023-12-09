«تعليم الشرقية»: المدارس جاهزة للانتخابات والمشاركة واجب وطني

أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع المدارس التي تم اختيارها كمقار انتخابية على مستوى محافظة الشرقية، تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكد وكيل اول الوزارة، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية، ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير على خطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

جاهزية جميع المدارس للانتخابات

واطمأن وكيل أول وزارة التربية والتعليم على جاهزية جميع المدارس التي تم اختيارها كمقار انتخابية لاستقبال الناخبين والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

لجان متابعة للمرور على المقرات الانتخابية

وأوضح «الرشيدي»، أنه تم تشكيل لجان متابعة للمرور على المقرات الانتخابية للتأكد من جاهزيتها، مشيرا إلى أنه تم منح إجازة للطلاب بمدارس المقار الانتخابية في الفترة من 10 ديسمبر إلى 12 ديسمبر لضمان سير العملية الانتخابية بشكل مناسب، كما تم التأكد من جاهزية اللجان بأدوات تعقيم، وتفعيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وبالتنسيق مع الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ.