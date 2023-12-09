«صحة السويس» تستعد لتأمين انتخابات الرئاسة طبيا بإعلان حالة الطوارئ

تنفذ مديرية الشؤون الصحية في محافظة السويس عددا من الإجراءات، لتوفير التأمين الطبي خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها أيام 10و11و12 ديسمبر الجاري.

وكانت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، عقدت اجتماعا مع مديري المستشفيات وقيادات المديرية، للتأكيد على استعدادات مديرية الصحة للتأمين الطبي للانتخابات الرئاسية.

عقد غرفة طوارئ على مدار الساعة

ويأتي في مقدمة تلك الإجراءات تشكيل غرفه أزمات وطوارئ على مدار الساعة، برئاسة الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة في محافظة السويس، للتعامل الفوري مع أي حدث طبي يحتاج التحرك السريع.

وثاني هذه الإجراءات هي تطبيق خطة للتأمين الطبي داخل وخارج المقار الانتخابية، والتواصل مع الجهات المعنية في حال وجود أي ملاحظات لإجراء عملية الاقتراع في مناخ صحي للمواطنين، وفق إعلان وكيل وزارة الصحة بالسويس.

رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات السويس

وتضمنت الإجراءات رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والمنشآت الطبية، تحسباً لأي طوارئ.

وشددت «رشدي» على توفير كل المستلزمات الطبية اللازمة، وكذلك التأكد من تواجد الأطقم الطبية خلال الأيام الثلاثة للانتخابات على مدار الساعة.