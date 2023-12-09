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أرخص 6 أماكن للفسحة والخروج في محافظة سوهاج.. التذكرة بـ 5 جنيهات

كتب:

فهد فكري بلوم
06:44 م | السبت 09 ديسمبر 2023
متحف سوهاج القومي

متحف سوهاج القومي

تضمن محافظة سوهاج العديد من المناظر الطبيعية والمواقع التاريخية والسياحية، يمكن للفرد والأسرة الاستمتاع بها بأرخص الأسعار وعلى أد الإيد إليكم أرخص 6 أماكن للفسحة والخروج في محافظة سوهاج.

أرخص 6 أماكن للفسحة والخروج في محافظة سوهاج

أرخص 6 أماكن للفسحة والخروج في محافظة سوهاج، تستعرضها الوطن في ضوء ما تقدمه الجريدة من خدمات متتالية ومتواصلة، وبحسب ما أعلنته محافظة سوهاج.

وهناك أرخص 6 أماكن للفسحة والخروج في محافظة سوهاج، حيث يستطيع المواطن دخولها بسعر رمزي، ومن تلك الأماكن ما يتم دخولها مجانيًا، التي جاءت على النحو الآتي:

- معبد سيتي الأول ويقع في منطقة أبيدوس بمركز البلينا جنوب سوهاج: الدخول بـ10 جنيهات للمواطن، و5 جنيهات للطالب.

متحف سوهاج القومي 

كما جاء متحف سوهاج القومي، بمدينة نصر في مدينة سوهاج، حيث جاءت سعر التذكرة 10 جنيهات للمواطن و5 جنيهات للطالب.

الحديقة المتحفية 

- الحديقة المتحفية الواقعة بجوار متحف سوهاج القومي: الدخول مجانًا.

- ملاهي السندباد باستاد سوهاج الرياضي الدخول مجانًا.

 المسرح الروماني 

- المسرح الروماني يقع أسفل كوبري أخميم من الناحية الشرقية: الدخول مجانا

 

- ممشى أهل مصر بكورنيش سوهاج الشرقي 

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