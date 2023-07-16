دليل الفسح بالقاهرة للأسرة.. استمتعوا بإجازة 4 أيام بتكلفة 200 جنيه فقط

بشرى سارة تنتظر المواطنين نهاية هذا الأسبوع، فهم على موعد مع إجازة رسمية طويلة تصل في مجملها إلى 4 أيام، وتكون مناسبة لجميع الأسر لقضاء وقت ممتع معا، في ظل الإجازة الصيفية وعدم ارتباط الأبناء بامتحانات وتفرغ الآباء من عملهم، طبقا للإجازة التي قررتها الحكومة، من الخميس إلى الأحد.

دليل لقضاء 4 أيام إجازة بأقل من 200 جنيه للأسرة

وتستغل العديد من الأسر، أيام العطلات الأسبوعية الرسمية للخروج والفسحة، وقضاء وقت ممتع، لاسيما بتكلفة تناسب ميزانية الأسرة، بما يعود بالنفع على الأبناء، لذا تستعرض «الوطن» دليلا لأماكن الفسح والخروجات لقضاء 4 أيام إجازة في القاهرة، بتكلفة لا تتجاوز 200 جنيه لجميع أفراد الأسرة، فضلا عن أنسب الأوقات للخروج من حيث الأجواء وحالة الطقس.

إجازة الخميس 20 يوليو.. حفلات وحدائق

وتستقبل دار الأوبرا المصرية الإجازة الرسمية يوم الخميس بحفل سيدة الغناء العربي، الذي تقدمه فرقة الموسيقى العربية، ويقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا، كما يقام حفل فرقة الرقص المسرحي على مسرح الجمهورية بحي عابدين، وتقام الحفلات في تمام الساعة 8:30 مساء.

إجازة الجمعة 21 يوليو.. أماكن أثرية ومزارات دينية

ويرتبط يوم الجمعة لدى المسلمين بصلاة الجمعة في المساجد الكبيرة، التي من أبرزها مسجد الحسين والجامع الأزهر، وجامع عمرو ابن العاص، لذا يكون من المناسب قضاء عطلة يوم الجمعة في منطقة القاهرة الفاطمية وشارع المعز والسيدة عائشة والسيدة زينب ومسجد عمرو ابن العاص، حيث الاستمتاع بأجواء روحانية عالية، وهي مجانية تماما دون دفع أي تذاكر لدخولها، وتأتي إليها الأسر من المحافظات والمدن القريبة من القاهرة لقضاء اليوم من بدايته في الصباح حتى المغرب، وعقب صلاة الجمعة يمكن عمل «شوبينج» بأسعار مناسبة في شارع الأزهر وخان الخليلي أو شراء المستلزمات من العتبة.

حفل التنورة بقبة الغوري بسعر رمزي

وهناك فسح وفعاليات أخرى، إذ يمكن التجول بشارع الأزهر لقضاء وقت ممتع وبأسعار رمزية لا تتجاوز 10 جنيهات، مثل حفلات التنورة والطبل البلدي التي تقام بقبة الغوري، أو التوجه لحديقة الأزهر وسعر تذكرتها 35 جنيها، فضلا عن الاستمتاع بالمقاهي البلدية، بتكلفة وأسعار رمزية، إضافة إلى حفلات الغناء والموسيقي التي تقيمها الكافيهات، وإذا اتجهت في طريقك نحو عابدين فسوف تجد حفل فرقة الرقص المسرحي، الذي يقام على مسرح الجمهورية الساعة الثامنة والنصف.

إجازة السبت 22 يوليو.. استمتع بغروب الشمس على النيل

وتهدأ العاصمة يوم السبت وتقل حركة السيارات والموصلات، لذا سيكون من المناسب التمشية في الأماكن والمزارات العامة بصحبة الأهل والأصدقاء، ويفضل الخروج بدءا من الساعة السادسة والنصف مساء، حيث تبدأ الشمس في الغروب وتهدأ درجات الحراة نسبيا، ويمكن قضاء وقت ممتع في الحدائق والاستمتاع بغروب الشمس في الحدائق والمناطق المفتوحة، وبعدها يكون الوقت مناسب للذهاب إلى نهر النيل والاستماع بأجواء أوروبية، خاصة في ممشى أهل مصر، الذي لا تتجاوز تذكرته 20 جنيها، وبه أماكن مجانية، أو عمل رحلة نيلية بالأتوبيس النهري، لمدة ساعة بـ25 جنيها.

إجازة الأحد 23.. سينما وشوبينج في المولات ووسط البلد

ويكون يوم الأحد هو نهاية الإجازة المقررة رسميا من الحكومة، ويمكن للمواطنين، الاستعداد للعمل مجددا في اليوم التالي بنشاط وحيوية، لذا لا يفضل السهر طويلاً، ويكون من الأفضل اختيار أماكن وحفلات تنتهي مبكرا، مثل حفلات السينما المبكرة خلال ساعات النهار، التي تبدأ من الساعة 12 ظهرا وتكون أسعارها منخفضة مقارنة بأسعار الحفلات المسائية، ويفضل أن تكون في المولات ليعقبها جولة «شوبينج» وتصوير، حيث يوجد بالمولات التجارية ألعاب ترفيهية وقضاء وقت ممتع وآمن في الوقت نفسه بعيدا عن درجات الحرارة المرتفعة.

وفي حال إذا كنت لا تفضل المولات وترغب في الانطلاق بالأماكن المفتوحة، فيمكنك عمل جولات شوبينج عقب غروب الشمس، حيث تبدأ درجات الحراة في الانخفاض النسبي، ويكون الوقت مناسب للتمشية في شوارع وسط البلد، والتقاط الصور التذكارية بمحيط ميدان التحرير، أو برج القاهرة، أو الاستمتاع بتناول آيس كريم مفضل بشارع عباس العقاد أو مصر الجديدة حسب قرب الأماكن للأشخاص.

نصائح الأرصاد للاستمتاع بالإجازة الطويلة

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، باتباع الإرشادات الآتية، لتجنب حرارة الطقس، والاستماع بإجازة رأس السنة الهجرية وإجازة ثورة 23 يوليو والعطلة الإسبوعية، على النحو التالي:

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، واختيار الوقت المناسب للخروج.

- ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

- التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

- الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

تفاصل 4 أيام إجازة متواصلة يحصل عليها المواطنون

وفيما يتعلق بتفاصيل الإجازة الرسمية الطويلة فقد حددتها وزارة العمل، بأن يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية، ويوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، ويتخللهما العطلة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت، واعتبارهما إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ويأتي هذا في ضوء قرار رئيس الوزراء، وحرصا على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.