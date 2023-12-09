نوة قاسم تضرب الإسكندرية.. تحذير من سقوط أمطار غزيرة مجددا

توقفت أمطار نوة قاسم منذ الصباح حتى ظهر اليوم، إلا أن غرفة عمليات الإسكندرية أشارت إلى استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة، ما يعني عودة الأمطار بشكل كبير في ذروة تلك النوة الرعدية غزيرة الأمطار.

وحذرت غرفة عمليات الصرف الصحي بالإسكندرية من عودة سقوط الأمطار على الإسكندرية بعد قليل خلال نوة قاسم الحالية، مطالبة المواطنين بعدم الانخداع بالوضع الهادئ في ذلك التوقيت، حيث توقفت الأمطار منذ ساعات، إلا أنها ستعود خلال ساعات قليلة من الآن.

موعد سقوط الأمطار على الإسكندرية

وذكرت غرفة عمليات الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان منذ قليل، أنه نتيجة لتدفق السحب المنخفضة والمتوسطة، فمن المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون أمطار رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

تطهير الشنايش استعدادا لسقوط أمطار رعدية

وأكدت شركة الصرف الصحي، أنه نتيجة لذلك فقد تم التأكيد على استمرار اعمال التطهير ورفع تجمعات المياه والمتابعة الدورية بمختلف المناطق للتعامل السريع مع أي تراكمات للمياه في حال حدوثها وتسهيل عملية صرف الأمطار سريعا.