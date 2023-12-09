3 طرق لشراء كيلو السكر بـ27 جنيها في سوهاج.. اعرف نصيب كل مواطن

أطلق مجلس الوزراء، مبادرة لتخفيض أسعار المواد الغذائية ومن بينها بيع السكر المدعم بسعر 27 جنيهًا للمستهلك، بمختلف محافظات مصر، بما في ذلك محافظة سوهاج، التي توفر مديرية التموين فيها عدة منافذ؛ لبيع السكر المدعم.

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يمكن للمواطنين بالمحافظة الحصول على السكر المدعم بسعر 27 جنيهًا للكيلو، بواسطة 3 طرق مباشرة.

طرق الحصول على سكر مدعم بسوهاج

أضاف وكيل تموين سوهاج، أنّ طرق الحصول على السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو تتمثل في الآتي:

- التوجه لأقرب منفذ لبيع السلع الغذائية المخفضة، وعددها 268 منفذًا ما بين ثابت ومتحرك، تغطي مختلف مراكز ومدن محافظة سوهاج، وتضم الشوادر الثابتة، ومنافذ جهاز خدمة المستهلك، ومنافذ خدمة جهاز المستهلك، ومنافذ الجمعية الاستهلاكية، وجميعها تعمل على مدار 24 ساعة، ويمكن للفرد الحصول منها على ما بين 2 إلى 5 كيلو سكر مدعم.

-التوجه للوحدة المحلية التابع لها المواطن، لطلب توفير السكر المدعم، ليتم توجيه سيارة أو منفذ للقرية أو المركز المستهدف، بواقع من 2 حتى 5 كيلو للمواطن، وفقًا للكمية المنصرفة وحاجة المواطنين.

- تقديم طلب للتموين بتوفير سيارة توزيع سكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، والحصول على الخريطة اليومية لبيع السكر بالسيارات ومنافذ التموين بالمحافظة.

خريطة أماكن بيع السكر المدعم بسوهاج

تتوفر منافذ السكر المدعم بسوهاج في 11 مركزًا رئيسيًا هى «طما وطهطا وجرجا والبلينا ودار السلام وجهينة وساقلتة والمنشاة والمراغة وسوهاج» فضلا عن الوحدات المحلية التابعة، والسيارات المتنقلة.