رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

جامعة أسوان تشارك في تنظيم ملتقى رواد الإبداع العربي

كتب:

أحمد الأمير
02:24 م | السبت 09 ديسمبر 2023
رئيس جامعة أسوان

رئيس جامعة أسوان

أعلنت جامعة أسوان عن مشاركتها في تنظيم الملتقى العربي لرواد الإبداع العربي، الذي سيقام في محافظة أسوان خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2023. 

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس الجامعة، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع في العالم العربي وتوفير منصة للشباب الموهوبين لعرض إبداعاتهم ومشاركة خبراتهم.

مشاركة جامعة أسوان في الملتقى

من جانبه استقبل الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون الطلاب العميد شريف طلعت، المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية الإفريقية لريادة الأعمال، لمناقشة مشاركة الجامعة في الملتقى وتسليط الضوء على التراث الثقافي والحضاري لمحافظة أسوان باعتبارها عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد للقارة الإفريقية وأرض الذهب.

تعزيز الابتكار والإبداع 

ويعد الملتقى العربي لرواد الإبداع العربي مناسبة هامة لتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التعاون بين الشباب الموهوبين في العالم العربي، حيث تأمل جامعة أسوان من مشاركتها في هذا الملتقى لتعزيز الابتكار والتطور في المنطقة العربية وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل أفضل.

وكانت جامعة أسوان قد أعلنت عن حصولها على تصنيف جديد في مجال التنمية المستدامة وذلك بعد مشاركتها في مسابقة عالمية ضمت مجموعة أخرى من الجامعات، حيث احتلت المركز 899 في تصنيف الجامعات المستدامة.

اقرأ المزيد:

جامعة أسوان تحصل على تصنيف جديد في مجال التنمية المستدامة

جامعة أسوان تنظم ندوات لتوعية الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات

جامعة أسوان تطلق قافلة طبية مجانية لعلاج الشفة الأرنبية والعيوب الخلقية

جامعة أسوان تناقش الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

رئيس جامعة أسوان يشارك في اجتماع «الأعلى للجامعات» ببورسعيد

رئيس جامعة أسوان يستعرض خطة العام الأكاديمي الجاري وعدد من الانجازات
بقلم أحمد الأمير