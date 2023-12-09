جامعة أسوان تشارك في تنظيم ملتقى رواد الإبداع العربي

أعلنت جامعة أسوان عن مشاركتها في تنظيم الملتقى العربي لرواد الإبداع العربي، الذي سيقام في محافظة أسوان خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2023.

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس الجامعة، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع في العالم العربي وتوفير منصة للشباب الموهوبين لعرض إبداعاتهم ومشاركة خبراتهم.

مشاركة جامعة أسوان في الملتقى

من جانبه استقبل الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون الطلاب العميد شريف طلعت، المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية الإفريقية لريادة الأعمال، لمناقشة مشاركة الجامعة في الملتقى وتسليط الضوء على التراث الثقافي والحضاري لمحافظة أسوان باعتبارها عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد للقارة الإفريقية وأرض الذهب.

تعزيز الابتكار والإبداع

ويعد الملتقى العربي لرواد الإبداع العربي مناسبة هامة لتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التعاون بين الشباب الموهوبين في العالم العربي، حيث تأمل جامعة أسوان من مشاركتها في هذا الملتقى لتعزيز الابتكار والتطور في المنطقة العربية وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل أفضل.

وكانت جامعة أسوان قد أعلنت عن حصولها على تصنيف جديد في مجال التنمية المستدامة وذلك بعد مشاركتها في مسابقة عالمية ضمت مجموعة أخرى من الجامعات، حيث احتلت المركز 899 في تصنيف الجامعات المستدامة.