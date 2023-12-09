«معلومات الوزراء»: أزمة المياه تهدد مستقبل 739 مليون طفل حول العالم

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّه وفقا لتقرير جديد صادر عن اليونيسف، يتعرض طفل واحد من كل 3 أطفال -أو 739 مليونًا في العالم، لشح في المياه بمناطق تعاني من مستوى مرتفع أو مرتفع جدا من شح المياه، لافتًا إلى أنَّ تغير المناخ يهدد بمفاقمة هذا الوضع.

نقص خدمات المياه والصرف الصحي يهدد الأطفال بمزيد من الأخطار

ولفت المركز عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أنَّه علاوة على ذلك، يؤدي العبء المزدوج الناجم عن تضاؤل توافر المياه ونقص خدمات المياه والصرف الصحي إلى تعقيد الصعوبات، مما يهدد الأطفال بمزيد من الأخطار.

6.7 تريليونات دولار مطلوبة لتطوير البنية التحتية

وأوضح أنَّ هناك 6.7 تريليونات دولار مطلوبة لتطوير البنية التحتية للمياه عالميا بحلول 2030 و22.6 تريليون دولار بحلول 2050.