وزير الأوقاف يكرم مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم وبعض المديريات

كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، الحاصلة على المراكز الثلاث الأولى في مسابقة القرآن الكريم، عن العام الدراسي 2023/ 2024، على هامش المؤتمر الصحفي التحضيري الثاني للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، في فندق «جراند نايل تاور»، اليوم السبت.

وجاءت المراكز التي كرمها الوزير، كالتالي:

1- المركز الأول - مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد دلائل الخيرات في مديرية أوقاف الفيوم.

2- المركز الثاني - مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفتح في مديرية أوقاف الشرقية.

3- المركز الثالث - مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفولي في مديرية أوقاف المنيا.

وزير الأوقاف يكرم المديريات المتميزة في مشروع صكوك الأضاحي

كما كرم وزير الأوقاف المديريات المتميزة في مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف لعام 2023، على هامش المؤتمر التحضيري الثاني للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، وهي:

1- مديرية أوقاف القاهرة؛ إذ حققت أكثر من 41 مليون جنيه، كأعلى مديرية تحصيلًا في مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف.

2- مديرية أوقاف الإسكندرية؛ إذ حققت 24 مليون جنيه، بزيادة 2 مليون و586 ألفا و300 جنيه عن العام الماضي.

3- مديرية أوقاف الدقهلية؛ إذ حققت 9 ملايين و457 ألفا و500 جنيه، بزيادة قدرها مليون و563 ألفا و300 جنيه عن العام الماضي.

4- مديرية أوقاف دمياط؛ إذ حققت 3 ملايين و805 آلاف جنيه، بزيادة بنسبة أكثر من 20% عن العام الماضي.

5- مديرية أوقاف جنوب سيناء؛ إذ حققت مليون و9 آلاف و900 جنيه، بزيادة بنسبة أكثر من 20% عن العام الماضي.