مطران الأرثوذكس بسوهاج يدعو إلى التصويت في انتخابات الرئاسة: واجب وطني

دعا الأنبا باخوم، مطران سوهاج والمنشأة والمراغة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأقباط إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، معتبرًا ذلك واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا.

وقال الأنبا باخوم، في بيان،: «إخوتي وأحبائي المباركين، تبدأ بنعمة الله الانتخابات الرئاسية يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، الموافقین 10 و11 و12 دیسمبر 2023».

مطران سوهاج: أدعو كل أبنائنا للإدلاء بأصواتهم

وأضاف: «وفي هذه الفترة الحاسمة التي يمر بها العالم من اضطرابات وتحديات كثيره، لذلك أدعو واشجع كل أبناؤنا بالتوجه بالأدلاء بأصواتهم في صناديق الانتخاب للتعبير عن محبتنا لمصر ونحن نحملها في قلوبنا وعقولنا ونشارك في اختيار من يقود دفه السفينة في هذه الفترة الصعبة والحاسمة والحازمة».

وأكد الأنبا باخوم، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري، وختم بيانه بالدعاء إلى الله أن يحفظ بلادنا بسلامة وحفظها بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية

وتأتي دعوة الأنبا باخوم في سياق حرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على المشاركة في الحياة السياسية المصرية، حيث تدعو دائمًا إلى المشاركة في الانتخابات والتعبير عن الرأي في القضايا الوطنية.