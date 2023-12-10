«السياحة» تطالب الفنادق بتطوير الأداء الأمني وتركيب كاميرات مراقبة

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في إطار حرص وزارة السياحة والآثار والغرفة، على دعم القطاع السياحي والحفاظ على أمن وسلامة الزائرين وأهمية العمل على تطوير مستوى الأداء الأمني بالفنادق، فإنه من الضروري العمل على تطوير مستوى الأداء الأمني بالمنشآت الفندقية بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك تنفيذا للاشتراطات الأمنية المطبقة بجميع الفنادق.

وأضاف أنه لتطوير مستوى الأداء الأمني بالمنشآت الفندقية بكل المقاصد السياحية، فإنه يجب التأكيد على ضرورة اتباع البنود التالية:

أولا: بالنسبة للفنادق فئة الـ5 نجوم

تلتزم المنشأة بتأمين منافذها المستخدمة، سواء للنزلاء أو العاملين أو البضائع على النحو التالي:

أ- وضع بوابات الكشف عن المعادن والأسلحة على منافذ الفندق.

ب- وضع جهاز الكشف عن الحقائب X-RAY على البوابة الرئيسية للفندق مع التزام الإدارة بمرور كل الحقائب والمتعلقات من خلال بوابة X-RAY، وتزويد أفراد أمن الفنادق بمكتشفات المعادن اليدوية.

ج- تركيب كاميرات وفق الضوابط الواردة من قطاع شرطة السياحة والآثار والمحددة من اللجنة الدائمة للتنسيق الأمني، وذلك بكل مرافق المنشأة ومنافذها والطرقات المؤدية إليها وملحقاتها الخارجية مع تخصيص مكتب لقطاع شرطة السياحة والآثار حتى يتسنى للضابط المسؤول ممارسة عمله من خلالها، على أن يكون بمنطقة اللوبي وبالقرب من غرفة التحكم بالدوائر التليفزيونية.

- بالنسبة للمنشآت الفندقية فئة 4 نجوم، تطبق نفس الشروط، باستثناء تخصيص مكتب لشرطة السياحة.

ثالثا: بالنسبة للمنشات الفندقية فية 3 نجوم

أ- وضع بوابات الكشف عن المعادن والأسلحة على منافذ الفندق.

2- حال الاحتياج أمنياً لجهاز الكشف عن الحقائب X-RAY على البوابة الرئيسية للفندق يتم ذلك، بناء على طلب قطاع شرطة السياحة والآثار، ووفقاً للظروف الأمنية المحددة لكل حالة فندق على حده، ويتم توضيحها بمذكرة تخاطب بها وزارة السياحة والآثار للموافقة وإخطارالفندق بذلك.

3- تركيب كاميرات وفق الضوابط الواردة من قطاع شرطة السياحة والآثار.

رابعا: بالنسبة للفنادق العائمة

1- يلتزم الفندق العائم بتركيب بوابة الكشف عن المعادن على مدخل الفندق العائم مع توفير الأطقم الخاصة بتشغيل البوابة، بعد تدريبهم، مع تخصيص أفراد الأمن اللازمين للجزء المخصص من المرسى للعائمة عند رسوها.

2- تركيب الكاميرات المحددة من اللجنة الدائمة للتنسيق الأمني، بالأماكن المحددة من قبل قطاع شرطة السياحة والآثار.

وأشار عاقل، إلى ضرورة أن تلتزم كل الفنادق بتدريب أطقم الأمن بالمنشأة على استخدام تلك الأجهزة بكفاءة عالية، مع توفير أفراد أمن بأعداد كافية بالمدخل الرئيسي وبمختلف أماكن تقديم الخدمات بالفنادق، والعمل على تلافي أي ملاحظات أو سلبيات أمنية والاستعانة بالتقنيات الأمنية المطلوبة.