شهداء ومصابون في قصف للشجاعية والتفاح في شمال غزة كتب: شريف سليمان 03:11 م | السبت 09 ديسمبر 2023 شهداء من فلسطين أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بارتقاء شهداء ومصابين في قصف للشجاعية والتفاح بمدينة غزة شمال القطاع. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الفنانة نسرين طافش تدعم فلسطين: «عليك مني السلام يا أرض أجدادي» مصير حفلات النجوم في رأس السنة بعد أحداث غزة.. إلغاء وتبرع لأهل فلسطين سلمى أبو ضيف تكشف عن مشهد في مسلسل «زينهم» يدعم فلسطين: «المفضل لي» فلسطين والأمم المتحدة.. قرارات لم تستطع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: على مجلس الأمن أن يكون مسؤولا عن وقف إطلاق النار بغزة 75 عاما فلسطين «بلا حقوق إنسان».. الشعب يتعرض لحرب إبادة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم العالمي (ملف خاص) فلسطين غزة قطاع غزة بقلم شريف سليمان