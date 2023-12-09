«حماة الوطن» بالشرقية يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

شكل حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور أشرف سعد الأمين العام للحزب بالمحافظة، غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها غدا، وتستمر على مدار 3 أيام في الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر.

غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الانتخابات

وأشار الحزب، خلال بيان رسمي، أن غرفة العمليات الرئيسية تابعت تسكين اللجان بجميع مراكز المحافظة وتسليم التوكيلات لأعضاء الحزب التي بلغ عددها 1016 توكيلا تغطي لجان محافظة الشرقية، ويتم المتابعة مع غرف عمليات بكل المراكز المسؤولة عن رصد ومتابعه العملية الانتخابية.

تقديم خدمة متميزة للناخبين

وأشار البيان إلى أن الحزب قام بتجهيزات بجميع اللجان من خيام متنقلة وأعلام وفيستات للشباب المتطوع لتقديم خدمة متميزة للناخبين ومساعدتهم على معرفة رقم اللجنة وبياناته الانتخابية وتسهيل عملية التنقل على كبار السن.