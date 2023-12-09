508 لجان تستعد لاستقبال 3 ملايين و689 ألف ناخب في انتخابات الرئاسة غدا

تستعد محافظة المنيا لاستقبال 3 ملايين و689 ألف ناخب في انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر عقدها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 508 مراكز انتخابية تضم 585 لجنة فرعية.

تجهيز 13 لجنة عامة في المراكز

وتشمل المراكز الانتخابية في محافظة المنيا 13 لجنة عامة في كل من قسم أول المنيا، وقسم ملوي، وقسم المنيا الجديدة، ومركز المنيا، ومركز أبوقرقاص، ومركز بني مزار، ومركز دير مواس، ومركز سمالوط شرق، ومركز شرطة سمالوط غرب، ومركز شرطة العدوة، ومركز مطاي، ومركز مغاغة، ومركز ملوي.

وتضم محافظة المنيا 9 مراكز إدارية وهي من أكبر محافظات الصعيد تعدادا للسكان حيث يتجاوز عدد سكانها الـ6 مليون نسمة أكثر من نصفهم لهم حق التصويت في الانتخابات.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

وفي وقت سابق أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان الانتخابية تم تجهيزها بكافة المستلزمات اللازمة، بما في ذلك الأوراق الانتخابية، ولجان الفرز، والأجهزة الإلكترونية، ووسائل تأمين اللجان.

ودعت الهيئة الوطنية المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية في انتخابات 2024، حيث تم الانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية في كافة أنحاء الجمهورية.