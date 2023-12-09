قبل ما تستخدم الفيزا.. اعرف أسباب سحب ماكينات الـATM للبطاقة المصرفية

يواجه العديد من عملاء البنوك الذين يمتلكون البطاقات المصرفية، سواء الخاصة بالرواتب أو بطاقات المشتريات، مشكلة سحب ماكينات الصراف الآلي البطاقة المصرفية، وقت إجراء عمليات السحب أو الإيداع، وهو ما يسبب قلق وتعطيل العميل عن الحصول على الأموال سواء كان الراتب أو غيره.

سحب ماكينات الصراف الآلي لبطاقة الائتمان

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسباب سحب ماكينات الصراف الآلي لبطاقة الائتمان، وطرق استرداد البطاقة.

أسباب سحب ماكينات الصراف الآلي ATM الفيزا

- إدخال الرقم السري خطأ أكثر من 3 مرات.

- عند الإبلاغ عن سرقة أو فقدان الكارت يقوم البنك بسحب البطاقة.

- انتهاء صلاحية البطاقة.

- التأخر في ادخال كلمة السر بعد ادخال البطاقة.

- التأخر في سحب البطاقة بعد انتهاء العملية.

- حدوث عطل أو خلل فني في ماكينة الصراف الآلي ATM.

ماذا تفعل لو ماكينة ATM سحبت الفيزا؟

- الاتصال بخدمة عملاء البنك التابع له العميل بعد سحب الفيزا مباشرة، والإبلاغ عن مكان وتوقيت سحب الفيزا.

- الذهاب إلى الفرع التابع له الماكينة التي سحبت البطاقة بها، وذلك إذا كان سحب البطاقة في أوقات العمل الرسمية للبنك.

- في حالة إذا كان الصراف الآلي خارج الفروع، في المولات أو الشارع، تكون تابعة لشركة خاصة ويتطلب الأمر الذهاب إلى البنك التابع لها لاستخراج آخر جديد.