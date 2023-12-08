سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم ثباتا في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية بحسب أخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي الاسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع في مصرف ابوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنكCib

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي cib.

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و سجل 30.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.