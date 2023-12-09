شهد سعر الدولار اليوم السبت 9-12-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا إذ يبلغ سعر الدولار الأعلى شراءً نحو 30.90 جنيه، والأقل بيعًا 30.85 جنيه، وفقًا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وأوضح الموقع أن سعر الدولار اليوم السبت 9-12-2023 في البنوك المصرية يسجل 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع وذلك داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما يبلغ سعر الدولار في بداية التعاملات داخل البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء أما سعر البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندرية يسجل 30.85 جنيه شراءً و 30.95 جنيه بيعًا.