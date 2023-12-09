تحرير 121 محضرا في حملة مكبرة لرفع الإشغالات ببني مزار وسمالوط

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية مستمرة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع الإشغالات عن حرم الطريق العام، وإزالة التشوينات من الشوارع والمدارس والمقار الانتخابية.

إزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، حملة مكبرة لرفع وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 91 محضر إشغال بشارع العاشر من رمضان، تنوعت بين إشغال طريق وإزالة إدارية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بحملة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية بالتعاون مع شرطة المرافق، حيث تم تحرير 30 محضر إشغال بشوارع الجلاء والكمال وسعد زغلول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

رفع كفاءة الطرق أمام المدارس واللجان الانتخابية

وفى مركز مطاي، نفذت الوحدة المحلية حملة إشغالات مكبرة استهدفت ميدان النافورة والشوارع الرئيسية بالمدينة الثورة والتجارة والمدينة، ورفع كفاءة الطرق وإزالة الإشغالات أمام المدارس واللجان الانتخابية وذلك لتوسيع نهر الطريق للسيارات والمارة.