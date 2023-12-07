الأقصر تهدي مقاطعة جيانسي الصينية درع المحافظة.. وألهم: نتطلع لتعزيز التعاون

التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفدًا من مقاطعة جيانسي بجمهورية الصين الشعبية، ضم كل من لوشياو تشينغ نائب محافظ مقاطعة جيانسي وليوهونغ رئيس مكتب التنشيط الريفي في جيانسي وكاي يونغ نائب المدير العام لإدارة الموارد المائية في جيانسي، وتشنغ مين رئيس مركز ترويج التكنولوجيا الزراعية، وهوانغ ميلينغ مفتش المستوى الثاني لمكتب الشؤون الخارجية، وليو زيينج سكرتيرة نائب المحافظ، وذلك بحضور محمد عبد القادر نائب المحافظ وهدى المغربي، سكرتير عام محافظة الاقصر.

زيادة بنود الاتفاقية

ورحب المحافظ بوفد مقاطعة جيانسي، مؤكدًا أهمية تعميق التفاهم المتبادل وتوطيد علاقات التعاون بين المدن والمقاطعات الصينية، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين مصر والصين، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الأقصر ومقاطعة جيانسي، وزيادة بنود الاتفاقية بحيث تشمل جميع القطاعات.

تفعيل اتفاقية التآخي

وعقد المحافظ، اجتماعًا مع وفد مقاطعة جيانسي بحضور عدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات بالمحافظة، ونظراء ممثلي الأنشطة المختلفة بالمقاطعة، بحث خلاله مع الوفد، سبل تفعيل اتفاقية التآخي الموقعة بين محافظة الأقصر ومقاطعة جيانسي بجهورية الصين الشعبية، التي تتضمن عددًا من البنود أبرزها تنشيط التعاون في مجالات السياحة والاستثمار والتجارة والزراعة والري والتعليم، وكذلك التعاون في المجالات الثقافية والفنية والعلمية.

وفي نهاية اللقاء، أهدى المحافظ درع المحافظة لنائب رئيس مقاطعة جيانسي.