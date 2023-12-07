محافظ الأقصر يعلن عن منح دراسية للطلاب المصريين في المجر

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أندراس سير بالكو فيكس عمدة مدينة سيكشفاهيرفار المجرية، وتناول اللقاء، مباحثات حول آليات البدء في تنفيذ اتفاقية بين المحافظة والمدينة المجرية، إذ استعرض إمكانات المحافظة الواعدة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتطوير قطاعات المحافظة كافة خاصة التحول الرقمي الذي يصاحبه تطبيق آليات الاستدامة والمحافظة على البيئة في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر2030).

زيادة عدد السائحين المجريين

كما أكد المحافظ، أهمية قطاع السياحة مستعرضًا إمكانات المحافظة السياحية التي تجذب أنظار السائحين من جميع أنحاء العالم، فبالإضافة إلى تميز المحافظة بالتنوع الأثري، فإن عنصرى الأمن والأمان والعمل على إتاحة سبل الراحة للسائحين من الأولويات، وزيادة عدد السائحين المجريين.

كما أشار محافظ الأقصر إلى أنه بالإضافة إلى النشاط السياحي، هناك نشاط زراعي وصناعي مستدام يحافظ على أسس الاستدامة التي تحافظ على طبيعة المدينة السياحية.

ومن جهته، أعرب عمدة مدينة سيكشفاهيرفار المجرية، عن سعادته لزيارة الأقصر نظرًا للعبق التاريخي الذي تتميز به المحافظة، مشيرًا إلى إقامة مدينته العديد من المهرجانات والمناسبات، ودعا المحافظ وممثلي السياحة لتلك المهرجانات، إذ سيكون هناك عروض ترويجية عن الأقصر لتعريف الشعب المجري بثقافة الأقصر وتاريخها الأثري.

منح في جامعات المجر

وأشار العمدة إلى منح تقدمها المجر في مجال التعليم العالي للطلاب المصريين، إذ إن مدينة سيكشفاهيرفار يوجد بها جامعة عريقة بها مختلف المجالات تتضمن الهندسة والعلوم والتكنولوجيا، ويسعده أن يكون لطلاب الأقصر الفرصة في التقديم لهذه المنح الدراسية ممن تنطبق عليهم الشروط، وسيكون هذا التبادل الطلابي خطوة مهمة في تنفيذ بنود الاتفاقية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية التنسيق المشترك والمتابعة عن كثب وباستمرار لخطوات تنفيذ الاتفاقية، وبالتالي تعزيز التعاون الثنائي وبناء علاقات تبادل المنفعة.