موعد القرعة العلنية اليدوية لحجز شقق جنة وسكن مصر.. 288 وحدة بالمنصورة الجديدة

يترقب آلاف المواطنين المتقدمين لحجز وحدات إسكان فاخر وسكن مصر في المنصورة الجديدة، موعد إجراء القرعة العلنية اليدوية، والتي ستقام يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر الجاري ويوم الأربعاء الموافق 27 من نفس الشهر، بالصالة المغطاة بالإستاد الرياضي بمدينة المنصورة، وفق ما ذكره مصدر لـ«الوطن».

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية التي سيتم إجراء القرعة عليها ما بين ( 106 م2 : 150 م2)، والتي تم طرحها بنظام الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بعدد من المدن الجديدة.

ويتمّ إجراء القرعة العلنية اليدوية بحضور وفد رفيع المستوى من هيئة المجتمعات العمرانية، وممثلي مجلس الدولة، والجهات المختصة، وعدد من حاجزي الوحدات السكنية مما يرغبون في ذلك، لتحقيق مبدأ الشفافية بين المتقدمين.