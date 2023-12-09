جامعة سوهاج: توفير كل التجهيزات اللوجستية للتصويت في انتخابات الرئاسة

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم، الاستعدادات النهائية لغرفة العمليات المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لتيسير المشاركة الإيجابية لكل منسوبي الجامعة، للمشاركة غداً في الانتخابات الرئاسية.

استعدادات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكد «النعماني»، استعداد جامعة سوهاج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية غداً بشكل لائق، كواجب وطني ومن أجل مستقبل أفضل للوطن، مضيفاً أن الجامعة ستوفر كل التسهيلات اللوجيستية اللازمة من أتوبيسات وغيرها لنقل طلاب المدينة الجامعية المغتربين لمقار لجانهم الإنتخابية للتيسير عليهم، وسيتم أيضاً تشكيل فرق طلابية لتنظيم حركة انتقال كافة منسوبي الجامعة لمقار الإقتراع، بكل سهولة ويسر ومنعاً لحدوث أي تزاحم أو تكدس، وذلك خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11و12 ديسمبر الحالي.

لجنة لمتابعة الانتخابات

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أنه تم تشكيل لجنة تتابع على مدار الساعة وبشكل لحظي استعداد الجامعة، وفعاليات الانتخابات، ويشارك في غرفة العمليات والمتابعة فريق عمل من أعضاء هيئة التدريس وطلاب من أجل مصر بالجامعة، وذلك تحت إشراف مباشر من رئيس الجامعة

جدير بالذكر، أن رئيس جامعة سوهاج، قام بالاستعلام عن مقر لجنته الإنتخابية بمقر غرفة العمليات بالجامعة