«الداخلية»: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عصابة متهمة بغسل 20 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظات القليوبية، القاهرة، السويس)؛ لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على راغبي شراء العملات الأجنبية، مما مكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين من حصيلة نشاطهم الإجرامي بـ (20 مليون جنيه).