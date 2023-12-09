«الداخلية»: ضبط عصابة للنصب على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي وهمي

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، قيام 4 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إنشاء أكاديمية وهمية دون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة للنصب والاحتيال على الراغبين في العمل بمجال التمريض وتسليمهم شهادات وكارنيهات «مزورة» تتيح لهم تغيير مهنتهم ببطاقات الرقم القومي مقابل حصولهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على (2 أكلاشيه باسم الأكاديمية- 11 جهاز لاب توب، إسكانر - أدوات مستخدمة في التزوير- عدد كبير من أصول الشهادات والمستندات والأوراق مزورة والمعدة للتزوير منسوبة لجهات حكومية مختلفة بأسماء محددة)، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال التزوير باستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة.