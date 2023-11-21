«إرادة جيل»: مصر وضعت القضية الفلسطينية أمام نصب عينيها

ثمَّن اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، جهود الدولة المصرية التي بذلت خلال السنوات الماضية لدعم القضية الفلسطينية وأهالي قطاع غزة منذ بدء أحداث 7 أكتوبر والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أسفر عن وقوع عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين.

مصر لم ولن تتخلى وهلة عن تقديم الدعم ويد العون للشعب الفلسطيني

وقال الفحام إن مصر على مر العصور وضعت القضية الفلسطينية أمام نصب عينيها، ولم ولن تتخلى وهلة عن تقديم الدعم ويد العون للشعب الفلسطيني، وظهر ذلك خلال الفترة الأخيرة باصطفاف عربات المساعدات الإنسانية والغذائية أمام معبر رفح البري بمجرد بدء العدوان على غزة، وسط صمت غريب للغاية من المجتمع الدولي ودعاة الحقوق والحرية.

المجهودات الدبلوماسية وسعي القيادة السياسية لحشد المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل «فضلا عن المجهودات الدبلوماسية وسعي القيادة السياسية لحشد المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية والذي ظهر من خلال قمة القاهرة للسلام التي حضرها ملوك ورؤساء دول العالم من أجل وجود حل عادل للقضية وإعلان الرفض التام لتصفيتها على حساب دول الجوار».

واختتم الفحام حديثه، مؤكدا على دعم القيادة السياسية في كل مواقفها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة بعد أن تصدت لمحاولات تصفية القضية على حساب دول الجوار وتمسكها بفكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.