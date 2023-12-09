للمغتربين بكفر الشيخ.. أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة

أعلنت الجهات المعنية أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 للمغتربين في كفر الشيخ، حيث جرى تخصيص 5 لجان بمراكز كفر الشيخ، وبلطيم، ومطوبس، ودسوق، والحامول، للتسهيل على المغتربين في كل منطقة للإدلاء بأصواتهم الانتخابية دون أي صعوبات وبسهولة ويُسر.

أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 للمغتربين في كفر الشيخ

وتُقدم «الوطن» خلال السطور التالية أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 للمغتربين في كفر الشيخ، بحسب ما حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفق ما جهزته محافظة كفر الشيخ، والمُقدر عددها 5 لجان، وهي كالتالي:

1- مدينة كفر الشيخ: مدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية بميدان صنعاء، شارع المحافظة بمدينة كفر الشيخ.

2- مدينة بلطيم: مدرسة بلطيم الثانوية الصناعية بالمنطقة الصناعية خلف مركز شرطة البرلس ببلطيم.

3- مدينة مطوبس: مدرسة الشهيد جلال الشامي الإعدادية.

4- مدينة دسوق: مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية للبنين- أول طريق فوه - دسوق.

5- مدينة الحامول: مدرسة مصنع السكر الصناعية للبنين - أمام مصنع السكر.

ومن المتوقع أنّ تشهد لجان المغتربين خلال الانتخابات الرئاسية 2024 في كفر الشيخ توافداً كبيراً خاصةً من طلاب جامعة كفر الشيخ والقادمين من شتي أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلي بعض العاملين في مرافق المحافظة المختلفة.

14 لجنة عامة بكفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ محافظة كفر الشيخ تضم 14 لجنة عامة مقسمة على مراكز ومدن وقرى المحافظة، و508 مراكز انتخابية، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 524 لجنة تتضمن 5 لجان فرعية للوافدين، لاستقبال مليوني و339 ألفاً و800 ناخب.

ومن المقرر أنّ تنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 بدءًا من صباح غداً الأحد 10 ديسمبر، وتستمر لـ3 أيام، على أنّ تستمر الانتخابات الرئاسية خلال أيام 10 و11 و12 من الشهر الجاري.