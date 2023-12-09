للمغتربين بالإسماعيلية.. أماكن لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024

خصصت الهيئة العليا للإنتخابات الرئاسية 10 لجان المغتربين في الإسماعيلية، فيما أعلنت المحافظة عن أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 تسهيلا علي المواطنين عملية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

أماكن وعناوين لجان المغتربين في الإسماعيلية

وتضمنت لجان المغتربين في الإسماعيلية لجنة محطة قطارات الإسماعيلية ولجنة موقف الإسماعيلية الجديد، ولجنة بمدرسة الصباح الإعدادية بعزبة أبو ذكري التابعة لقرية عين غصين بمركز الإسماعيلية في اللجان المتخصصة بأحياء المحافظة.

وتضمنت لجان المغتربين في الإسماعيلية لجنة في معهد فتيات أبو خروع بمركز ومدينة أبوصوير ولجنة بالمنطقة الحرة على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بدائرة مركز أبوصوير، ولجنة بالمنطقة الصناعية أمام مدينة المستقبل على طريق الإسماعيلية الصحراوي، ولجنة في مدرسة المحسمة الإعدادية بقرية المحسمة القديمة علي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بدائرة مركز القصاصين.

عناوين لجان المغتربين في الإسماعيلية

كما تضمنت لجان الانتخابات مدرسة جمال عبد الناصر بشارع اللواء محمود الديب في مركز القنطرة شرق، ومدرسة فاطمة الزهراء بقرية أبو خليفة، بدائرة مركز القنطرة غرب، فيما حددت الهيئة العليا للانتخابات لجنة في مدرسة الشهيد مصطفي محمود عبد الحميد بقرية سرابيوم بدائرة مركز ومدينة فايد.