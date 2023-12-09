المستشار أحمد بنداري: الاجتماع التعريفي يتناول كل التفاصيل الخاصة بالانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات، لـ«الوطن»، إنّ الاجتماع التعريفي للهيئة يتضمن عرضًا لكل التفاصيل والإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنّه تم دعوة السفراء والدبلوماسيين وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية من بينها الكوميسا والسفراء والبرلمان الأفريقي والبرلمان العربي.

وأضاف بنداري أنّه سيتم تعريف المنظمات بالإجراءات، وسيتم توزيع كل القضاء وهناك 15 ألف قاضٍ تسلّموا أوراق الانتخابات، ونتمنى الوصول إلى أعلى مشاركة خلال الانتخابات.

يبدأ الاجتماع التعريفي، الذي يعقده المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات، بحضور مجلس إدارة الهيئة للإعلان عن تفاصيل الانتخابات الرئاسية 2024 التي تبدأ صباح غد.