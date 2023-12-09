غرفة جنوب سيناء التجارية تدعو أعضائها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

حثت غرفة جنوب سيناء التجارية برئاسة محمد وحيد، منتسبيها من التجار ومؤدي الخدمات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي تنطلق غدا الأحد 12 ديسمبر 2023، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق لكل مواطن لا يمكن التنازل عنه.

وأعلنت الغرفة في بيان لها اليوم، أنها ستوفر خدمة الاستعلام عن اللجان الانتخابية بمقر الغرفة للتسهيل على التجار من منتسبي غرفة جنوب سيناء التجارية لمعرفة أماكن لجانهم الانتخابية، ودعمهم للمشاركة في هذا العرس الانتخابي الكبير.

الغرفة توفر الاستعلام لمنتسبيها عن المقر الانتخابية

وقال محمد وحيد رئيس غرفة جنوب سيناء التجارية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرفة توفر الاستعلام لمنتسبيها الاستعلام عن المقر الانتخابية لحرصها على مشاركة أبناء جنوب سيناء في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف وحيد، في تصريحات صحفية اليوم، أن المشاركة واجب وطني للحفاظ على أمن واستقرار البلاد واستمرار عملية التنمية والبناء التي بدأتها مصر وتمضي في تنفيذها بقوة وسرعة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وشدد وحيد: واجبنا تجاه بلادنا أن نقف جميعا يدا واحدة لمواجهة ما يحاك بنا من مكايد وأخطار في ظل ما يشهده جيراننا من ظروف استثنائية تحتم علينا الالتفاف والمشاركة بقوة، لاختيار قائد يستطيع العبور بنا إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.

التصويت في الانتخابات حق دستوري وقانوني

وقال وحيد، إن التصويت في الانتخابات حق دستوري وقانوني لكل مواطن مصري، ووجه رئيس غرفة جنوب سيناء، نداء لكل المصريين بضرورة المشاركة في الانتخابات.

وأكد وحيد، على أن فرصة المشاركة في الانتخابات والتصويت جيدة، كونها متاحة لـ 3 أيام، ما يعطي فرصة أكبر أمام الناخبين لإيجاد الوقت للمشاركة.