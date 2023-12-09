ضبط مخدرات بمليون و250 ألف جنيه بحوزة عنصر إجرامي في سوهاج

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عنصر إجرامي تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلوجرامات - كمية لمخدر الأفيون وزنت 6 كيلوجرامات – 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات - دراجة نارية دون لوحات - مبالغ مالية من متحصلات بيع المواد المخدرة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و250 ألف جنيه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.